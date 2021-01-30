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أيام زمان

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

السبت 30/يناير/2021 - 08:22 م
بنت الجيران
بنت الجيران
وائل توفيق
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مُنعت بعض الأغاني للفنانة شادية من البث في برامج الإذاعة المصرية لأسباب مختلفة، من بينها أنها تتضمن ألفاظ حب صارخة ومحرمة، وكان من بين هذه الأغنيات "ما أقدرش أنساك" وكان قد غناها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب عام 1924، ومن كلماتها "ساعة ما بشوفك جنبي ما أقدرش أداري وأخبّي، وأبكي من فرحة قلبي وأنسى العذاب".

كما جُمعت جميع أغنيات الفنانة الراحلة شادية التي غنتها في فيلم "بنت الجيران"، عدا أغنية كلماتها "كيوبيد الحب ما خلاش، في العالم حتة مارحهاشي".

تدور حكاية فيلم "بنت الجيران" حول جميل صاحب شركة المقاولات الثري له مغامرات نسائية كثيرة رغم زواجه من "سعاد"، يغازل جارته "ليلى" التي تعجب بصديقه المهندس "يسري" ويبادلها نفس المشاعر، لتكتشف "سعاد" خيانة زوجها.

كانت آخر أغنية صادرتها الإذاعة للفنانة شادية هى "أحب الوشوشة" التي غنتها في فيلم "ليلة من عمري" تأليف حسين السيد وتلحين رياض السنباطي ومطلعها:"أحب الوشوشة، وأنا وأنت لوحدنا، ولا حدش في الهوى له حاجة عندنا" وقد بذلت شادية العديد من المحاولات للإفراج عن هذه الأغنية التي تعتز بها، ولكن دون جدوى مما دعاها إلى منع الإذاعة من تسجيل أغاني أفلامها.

تدور حكاية "ليلة من عمري" حول وقوع فتاة في حب مهندس زراعي، تعيش الفتاة مع أبيها، ويتورط الاثنان، يضطر المهندس إلى السفر لأوروبا وقبل رحيله يترك وثيقة تؤكد أنه والد الابن المنتظر، ويعد حبيبته بأن يعود في وقت قريب، لكن الحبيب يغيب طويلًا فى السفر، وتلد الفتاة ويكتشف الأب الفضيحة، يقرر الهرب بها من البلد درءًا للفضيحة.

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