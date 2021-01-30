المهاتما غاندى.. رجل السلام الذى قتله المتطرفون

في الرابع من أكتوبر عام 2019، استيقظ العالم على نبأ سرقة رماد رفاة الزعيم الهندي المهاتما غاندي، جاء ذلك في سياق الاحتفالات التى أقامتها الهند بذكرى ميلاده 150، ثمة سؤال يظل عالقًا وشائكًا: لماذا اغتيل غاندي؟، ولماذا إلى الآن يظل محرر الهند مكروهًا؟المهاتما غاندي هذا هو الاسم المعروف للسياسي الهندي البارز والزعيم الروحي هانداس كرمشاند غاندي المولود في الثاني من أكتوبر 1869، والذي رحل في مثل هذا اليوم من العام 1948.خطب غاندي زوجته كاستوريا في سن الثامنة وتزوجها في الثالثة عشر والتي كانت تكبره بعام.ناضل غاندي في وقت مبكر من حياته من أجل استقلال الهند التى كانت تحت الحكم البريطاني في تلك الفترة، اشتغل غاندي في نضاله على منهج المظاهرات والاعتصامات السلمية في مواجهة تعسف الحكم الإنجليزي ضد الهنود.نجح غاندي في أن يصل صوته إلى العالم عبر معارضة سلمية هدفها الأول التخلص من الحكم الإنجليزي إلى جانب التخلص من العنصرية والتمييز العرقي والديني الذي كان يشغل الهنود ما بين الطوائف والديانات المختلفة.كانت لثقافة غاندي وسعة اطلاعه عبر قراءة العديد من الكتب والمؤلفات دور كبير في بلورة مواقفه السياسية، وكانت أبرز المؤلفات التى اطلع عليها وتأثر بها نشيد الطوباوي الذى كان بمثابة قاموسه الروحي، حتى الرجل الأخير للكاتب الإنجليزي جون راسكين إلى جانب موعظة الجبل في الإنجيل.كان موقف غاندي من الديانات السماوية يتسم بالسماحة حتى في أقصى المواقف حرجًا، ففي الوقت الذي عاني فيه مسلمو الهند المجاعة وجدوا يد غاندى تمتد لهم بالمساعدة وجمع لهم أموالًا من جميع أنحاء الهند، يبدو أن مواقف غاندى التى تتسم بالسماحة تجاه الديانات الأخرى كانت سببًا رئيسًا في غضب الهندوس المتشددين والتى أودت لاغتياله في 30 يناير 1948.