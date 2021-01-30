صورة وتعليق.. الشكل الحقيقي لـ«أبو الإصلاح»

نشر القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صورة من أرشيف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للبابا كيرلس الرابع الشهير بالبابا كيرلس أبو الإصلاح وذلك في ذكرى مرور 160 عاما على رحيله.وعلق القس بولس حليم على الصورة قائلًا: "صورة للبابا كيرلس الرابع سنة ١٨٦٠م.. ١٦٠ عام... نياحة البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح.. ٦٠ عام... مبنى الكلية الإكليريكية".