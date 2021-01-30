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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجموعات إرهابية تطلق قذائف صاروخية على مدينة سراقب بإدلب

السبت 30/يناير/2021 - 05:21 م
إدلب
إدلب
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اعتدت المجموعات الإرهابية، اليوم السبت، بعدد من القذائف الصاروخية على مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي بسوريا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المتحصنة في بلدة النيرب إلى الغرب من مدينة سراقب سقطت في محيط المدينة وعند أطرافها الغربية، ما تسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وفي سياق آخر، أشارت "سانا" إلى انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" أثناء سيرها على طريق الخرافي الذي يصل ريف الحسكة الجنوبي بمحافظة دير الزور، ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها.

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