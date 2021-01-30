الكنيسة تحتفل بمرور 160 عامًا على رحيل أبوالإصلاح (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "احتفالات كنسية".وجاءت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن احتفال الإكليريكية بتأسيسها.وقالت الحملة: "الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية.. ١٦٠ عامًا نياحة البابا كيرلس أبوالإصلاح.. ٦٠ عامًا مبنى الإكليريكية.. كنيستي القبطية ومجد الآباء".