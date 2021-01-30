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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تحتفل بمرور 160 عامًا على رحيل أبوالإصلاح (فيديو)

السبت 30/يناير/2021 - 05:33 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "احتفالات كنسية".

وجاءت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن احتفال الإكليريكية بتأسيسها.

وقالت الحملة: "الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية.. ١٦٠ عامًا نياحة البابا كيرلس أبوالإصلاح.. ٦٠ عامًا مبنى الإكليريكية.. كنيستي القبطية ومجد الآباء".


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