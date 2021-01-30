القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائى بمختلف أنحاء الجمهورية

واصلت الإدارات التخصصية المعنية بالقوات المسلحة تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا لعدد من المرافق الحيوية الهامة التى تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم للقيام بأعمالها بمجمع مواقف المنيب والمناطق المحيطة به باعتباره من أهم مواقف النقل الجماعى بمحافظة الجيزة لما يحتويه من خطوط مواصلات جماعية وكثافة عددية من المستخدمين يوميًا.ويأتي ذلك استمرارًا للحملة المكثفة التى تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.وشملت أعمال التطهير والتعقيم مجمع ميناء القاهرة البرى بالترجمان ومحطة ركاب النقل الجماعى بالقللى باعتبارهما مقصدًا رئيسيًا لكثير من المسافرين بشكل مستمر، حيث تم تطهير وتعقيم أماكن انتظار الركاب والممرات الداخلية والعديد من المبانى فضلًا عن تطهير عدد من الأتوبيسات التى تستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك لضمان سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، كما تم تطهير محطتى مترو جمال عبدالناصر وأحمد عرابى، وذلك من خلال أطقم التطهير المحمولة.وفى نطاق المنطقة المركزية العسكرية كثفت عناصر القوات المسلحة توزيع الماسكات الطبية فى الميادين والمناطق الحيوية وذلك فى أوقات ذروة تحرك المواطنين لضمان توزيع أكبر كمية ممكنة من الماسكات، فضلًا عن فتح عدد من النقاط التى تقدم الخدمات الطبية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين فى الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية بعدد من المحافظات التى تقع فى نطاقها، إضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كل إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم.