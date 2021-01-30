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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة» تعلن إتمام تسجيل أوراق اللجنة النقابية لصيادى دمياط

السبت 30/يناير/2021 - 05:29 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
دعاء جابر
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أصدرت وزارة القوى العاملة الأوراق المطلوبة للجنة تسيير أعمال اللجنة النقابية لصيادي دمياط، بعد مرور عامين من توفيق أوضاع اللجنة خلال 60 يوما تم تحديدهم وفقا لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213 لسنة 2017.

وتم إيقاف إجراءات تسجيل اللجنة منذ 2018 حتى إصدار أوراقها وإتمام إجراءات تسجيلها يوم 26 يناير 2021، بعد سلسلة طويلة من التوقف واللجوء إلى القضاء الذي أصدر حكما بأحقية تسجيل اللجنة منذ شهور، حيث طلبت وزارة القوى العاملة شهادة من جدول القضايا للحكم الصادر لتنفيذه، ثم شهادة عدم ممانعة لتنفيذ الحكم.

وأصدرت مديرية القوى العاملة بدمياط، بعد مفاوضات مع الوزارة خطابات إتمام عملية تسجيل اللجنة، وحصلت «الدستور» على نسخة منها، حيث حصل ممثل اللجنة على خطابات من المديرية للبنك لفتح حساب بنكي، وخطاب لمصلحة الأحوال المدنية، وخطاب آخر للنشر في الجريدة الرسمية، وبذلك تكون اللجنة النقابية المهنية لصيادي دمياط قد انتهت من إجراءات تسجيلها.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ الوعود التي اتخذتها وزارة القوى العاملة على نفسها أمام منظمة العمل الدولية، ببحث ومراجعة أوراق اللجان النقابية التي تم رفض ورقها خلال فترة توفيق الأوضاع في عام 2018.

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