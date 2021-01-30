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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تدريب جوى «مصرى- فرنسى» مشترك بإحدى القواعد المصرية

السبت 30/يناير/2021 - 05:01 م
تدريب جوي مصري -
تدريب جوي مصري - فرنسي
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انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات.

جاء ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، والذى يستمر لعدة أيام مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.

ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.

كما أعربت عناصر من القوات الجوية المشاركة في التدريب عن سعادتها بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد، والذى يأتى فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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