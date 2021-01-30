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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2700 إصابة جديدة بكورونا فى رومانيا

السبت 30/يناير/2021 - 05:11 م
كورونا فى رومانيا
كورونا فى رومانيا
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سجلت رومانيا 2700 إصابة جديدة و68 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "رومانيا الدولي" أنه تم تطعيم أكثر من 550 ألف شخص في البلاد حتى الآن باللقاح المضاد لكوفيد-1، كما أنه سيتم تسليم دفعة أخرى تحتوي على أكثر من 21 ألف جرعة من لقاح شركة "موديرنا" إلى البلاد اليوم السبت، وبعد ذلك سيتم توزيعهم على مراكز التطعيم في جميع أنحاء رومانيا.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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