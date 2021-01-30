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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المجلس الانتقالي باليمن يدعو لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

السبت 30/يناير/2021 - 06:00 م
المجلس الانتقالي
المجلس الانتقالي باليمن
نيفين أشرف
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شدد المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، على ضرورة سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والأمني، وفي مقدمته إعادة التموضع العسكري للقوات ونقل المقرر منها إلى الجبهات، وفقا للخطة المُعدة من قيادة التحالف العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المجلس الأسبوعي، اليوم السبت، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، كما شدد المجلس على ضرورة سرعة استكمال تعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن فيها، كمطلب عاجل لمعالجة المشكلات العامة، ودعم حكومة المناصفة لتنفيذ مهامها، ومحاربة الفساد واستقرار الأوضاع العامة في مختلف المحافظات.

وجددت الهيئة دعمها لحكومة المناصفة لتنفيذ مهامها المسندة إليها في اتفاق الرياض، مشددة على ضرورة ابتعاد مختلف الأطراف عن المماحكات الإعلامية لفتح المجال أمام الحكومة لإنجاز تنفيذ هذه الأولويات، وفي مقدمتها الخدمات بقطاعات الكهرباء، والمياه، والطرقات، وصرف المرتبات، وبناء مؤسسات الدولة المركزية.

ولفتت الهيئة إلى أن محاربة الفساد يتطلب تعاون جميع الهيئات والمنظمات والمجتمع بشكل عام مع الحكومة لاجتثاثه، مشددة على ضرورة تفعيل عمل الأجهزة والهيئات الرقابية الرسمية والشعبية لدعم الحكومة لتمكينها من النجاح في هذه المهمة.

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