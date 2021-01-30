توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة ونادي الروتاري

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أرشيف الكنيسة المصور".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن بروتوكول التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونادي الروتاري.وكان قد تم توقيع بروتوكول تعاون تنموى في مجالات التعليم والصحة والبيئة، بين الكنيسة القبطية ونادي روتاري مصر، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.مثل الكنيسة القبطية في توقيع البروتوكول، أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وعنها الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمدير التنفيذى واللجنة التنفيذية التنموية للأسقفية، بينما مثل نادي الروتاري السيد أسامة الأحمر محافظ الروتاري بمصر ومعه مديرو التعليم واللجنة التنموية بالروتاري.