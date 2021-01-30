بالأسماء.. إصابة 3 فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفلة، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد، وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: رجب عبدالصمد محمود، 26 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، وطفلته "ريتاج" 5 سنوات، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، وعفاف عبد الصمد منجد، 39 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ، وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.ووجه الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفور، وتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.