إيهاب ماجد.. فنان يجسد 7 مشاهد من حياة المرأة ذات الوزن الزائد بلمسة فنية

كثيرا ما يهلم الفنان القصص الواقعية التى تدور حوله، فلا يجد أصدق منها لتحويلها إلى حكايات ممتعة تستطيع قرأتها بمجرد رؤيتك للوحة فنية، فمن مشاهد واقعية، استطاع الفنان إيهاب أن يصور جزء من حياة المرأة ذات الوزن الزائد فى لوحات فنية تبرز مشاعر وجماليات لا يمكن أن تصفها الكلمات.يقول الفنان إيهاب ماجد عزت، لـ"الدستور"، عن بداية فكرته: "الموضوع ببساطة عن الأشخاصOverweight، وبطلتي واحدة ست بتقدر تعمل كل حاجة بطبيعتها من غير ما تكون مضايقة ولا يكون صعب عليها حاجة"، موضحا أن بطلات هذه اللوحات تمثل عدد من الشخصيات الحقيقة فى حياته مثل والدته وبعض صديقاته.وتم عرض لوحاته فى معرض كايرو آرت فير الدولى للفنون بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والأجانب عام ٢٠٢٠.وعن لوحاته الفنية، التى جاءت بطلتها امرأة ذات وزن زائد، يصف إيهاب أبرز المشاهد التى خطها بيده فى رسم لوحاته: "حاولت ارسمها في اكتر من مشهد في حياتها تكون مبسوطة فيه، وهي بتعلم أولادها، وهي بتنشر الغسيل صورتها وكأنها طائرة وهي تقود العجلة".وخلال المشاهد التى عبرت عنها لوحاته، نجد دور بطلة اللوحات مؤثر لكل من يعرفها، فيعبر عن هذا إيهاب: " أردت أن أقول على الرغم من أن الراجل هو من يقود العربية ويرى أنه هو يحرك الدنيا، فنجد فى اللوحة أنه لولا وجودها هي، لن يقدر أن يفعل شئ" مشيرا إلى أنه استطاع رسم لوحاته خلال شهر ونص.ويدعو الفنان إيهاب، الذى تخرج من كلية الفنون الجميلة، بجامعة حلوان، بقبول الأشخاص ذوي الوزن الزائد كما هم، ويعترض على بعض الكلمات الجارحة التى تؤثر عليهم مثل "يا تخين" أو "أنت بدين ليه" وهكذا، فهو يفضل استبدال هذه الكلمات ب"يا بطوط" أو "يا دبدوبة" على السبيل المثال.ويحلم إيهاب، الذي يعمل في مجال ديكور حاليا، بأن يستطيع أن يستمر فى مجاله الذي يحبه، وأن يشارك فى المعارض الفنية القادمة، بلوحات فنية جديدة يقدمه لجمهوره المحب للفن.