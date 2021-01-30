السجن 6 سنوات لسائق وربة منزل لحيازتهما 80 لفافة هيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة ربة منزل وسائق، بالسجن لمدة 6 سنوات، لحيازتهما 80 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار به.صدر الحكم برئاسة المستشار السيد أحمد الشرقاوي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب محمود إسماعيل، ومحمد حسن منيع، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.ترجع أحداث القضية رقم 15891 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض على ربة منزل وسائق وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى قيام كل من "ر.إ.ح"، 47 سنة، ربة منزل، و"س.ه.ع"، 43 سنة، سائق، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما.وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكي وبتفتيش حافظة جلدية بحوزته المتهمة الأولي تحوي بداخلها على 42 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على حافظة من القماش تبين بداخلها 38 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة للترويج في عملية البيع، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.