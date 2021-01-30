أفغانستان تعتقل قائد طالبان بولاية كابول

اعتقل الأمن الأفغاني، اليوم السبت، نائب حاكم حركة طالبان لولاية كابول، المسؤول عن العمليات العسكرية للحركة في العاصمة وعدد من الولايات، في وقت تستمر فيه المواجهات بين القوات الحكومية والحركة تزامنا مع مفاوضات السلام الجارية.وأفادت مديرية الأمن الوطني الأفغانية، في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، بأن "القوات الخاصة التابعة للمديرية اعتقلت محمد مشهور والمعروف بـ(حاجي لالا) قائد طالبان العسكري بولاية كابول والمسؤول عن العمليات العسكرية للحركة في عدد من الولايات بوسط البلاد".