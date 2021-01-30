«لوفتهانزا» تواصل رحلاتها إلى دول سلالات كورونا المتحورة رغم الحظر

لا تعتزم شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران حاليا تقييد حركتها الجوية مع الدول الخمس التي بدأت ألمانيا اعتبارا من اليوم السبت، تطبيق حظر دخول مسافرين وافدين منها بسبب تفشي متحورات كورونا الأكثر عدوى بهذه الدول، حسبما أفاد المتحدث باسم الشركة.كما أكدت الشركة انها تراقب الوضع عن كثب، مضيفا أنه سيُجرى تعديل خطط الرحلات الخاصة بالبرتغال وأيرلندا وبريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل خلال الأيام المقبلة، إذا لزم الأمر.وبسبب الاستثناءات من الحظر بالنسبة لجميع الألمان والأجانب الذين يعيشون في ألمانيا وكذلك الركاب العابرين (ترانزيت)، من المفترض أن تستمر الرحلات الجوية كما هو مخطط لها.وقرر مجلس الوزراء الألماني مساء أمس الجمعة، حظر نقل مسافرين من هذه الدول من خلال شركات الطيران والقطارات والحافلات والسفن حتى 17 فبراير المقبل.ووفقا لتحليل أجرته هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، قدم من هذه الدول الخمسة 1601 مسافر إلى ألمانيا خلال الفترة من 1 حتى 26 يناير على متن حوالي 60 رحلة يوميا.وتقدم شركة "لوفتهانزا" وحدها أسبوعيا 55 رحلة ذهاب وعودة إلى الدول التي شملها الحظر.