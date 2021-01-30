«ليسوا منسيين».. كيف تكفلت الدولة بالصيادين وأوصلتهم لـ«بر الأمان»؟

الصيادون عانوا لسنوات ولربما لعقود من أحوال معيشية صعبة يؤثر عليهم تقلبات البحر ونواته، الأمر الذي الذي التفت إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكلفا الحكومة بدعم صغار الصيادين ضمن الفئات الأولى بالرعاية وإمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء.خليفة عبد السميع، أحد الصيادين الذي عاش أيام ثقيلة بعد أن احترق مركبه الصغير ولم يكن في استطاعته شراء بديل، فعمل بأجر متغير عند صيادين آخرين باحثًا عن مصدر دخل يكفي احتياجات أسرته المكونة من 5 أفراد، والتي لا يكفيها المعاش الذي تحصل عليه من برنامج "تكافل"، ولكن قد تغيرت حياته بعد استلامه لمركب صيد منذ ثلاثة أشهر في مبادرة الرئيس السيسي لدعم صغار الصيادين والتي تكفلت به مؤسسة صناع الخير للتنمية.وقال خليفة: "كنت أملك مركب صغير وأخرج يوميًا للصيد باحثًا عن رزق أبنائي الأربعة الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفة، وكنت أتركها ليلًا على شط النيل بجوار أرض زراعية، وفوجئت فجر أحد الأيام عندما خرجت للصيد باحتراقها، بعد أن حرق صاحب الأرض التي أتركها بجواره، بعض المخلفات الزراعية فامتدت النيران للمركب والتهمتها".وأضاف: "بينما مبادرة الرئيس لدعم صغار الصيادين غيرت حياتنا للأفضل فأصبحت أملك مركبًا يعود ريع العمل عليه بالكامل لي ولأسرتي".دعم تلك الفئة المنسية لعقود لم يقتصر على مدينة أو محافظة بعينها، لكن شملهم الرئيس السيسي نوفمبر الماضي، بإطلاقه للمبادرة بإجمالي ٥٠ ألف صياد على مستوى الجمهورية، وبدأت وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بدعم مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة التي غيرت حياة الصيادين الصغار تمامًا.ولأن الصعيد يتفق مع الصيادين في كونه منسيًا لسنوات عديدة، فكانت انطلاقة القاطرة الأولى نحو تحسين أوضاع الصيادين من قرية السنطة بحري التابعة لمحافظة قنا، والتي تعد من القرى الأكثر فقرًا في مصر، حيث سلمت وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بدعم من مؤسسة مصر الخير للتنمية أولى هذه المراكب لـ30 من صغار الصيادين فيها.هذا الرقم من المراكب أحيا قرية بأكملها، فقد طالت الاستفادة أسر هؤلاء لتكون دايرة الانتفاع الأولى 250 فردا، وفقا لما أكده محمد الأمين، عمدة قرية سمطا بحري في تصريح لـ"الدستور"، قائلا إن مشروع صغار الصيادين ساهم في توفير فرص العمل للمئات من أهل القرية، علاوة على أن كل صاحب مركب سيحتاج إلى مساعد له أو شريك للعمل معه ليزيد من رزق صيده، أي يمكن أن يستفيد 500 فرد.وأوضح الأمين، أن هذه المراكب تساهم في توفير المنتجات السمكية الطازجة للصيادين، وكذلك المساهمة في بيعها في محيط قريتهم أو الخروج إلى البلدة والمركز ما يوفر لهم الدخل الوفير، قائلا: "كل صياد هيبقى بيشتغل أكتر عشان يجيب رزقه ورزق عياله".وأكد أن هذا المشروع ساعد الشباب بالأخص في الابتعاد عن تجارة المخدرات التي انساقوا إليها نتيجة لقلة المال والفقر الشديد الذي يصيب القرية فتعتبر "السمطا" من الأكثر فقرًا على مستوى الصعيد، ويصبح عملهم على هذه المراكب نعمة كبيرة لهم تأخذ بأيديهم إلى بر الأمان، لافتا إلى أن الأهالى ساهموا في توفير مساحة لإنشاء ثلاجة عليها كي يُخزن الفائض ويباع للقرى المجاورة والتجار، دون هدر.المبادرة التي أطلقها الرئيس أشرفت عليها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مستشارة وزيرة التضامن للتأمين والحماية لـ" الدستور" إن الوزارة تعمل على محور التأمين الاجتماعي شامل لصغار الصيادين لا يقتصر على إعطائهم مراكب لعملهم، بل تم تغطيتهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، كما تتواصل التضامن مع وزارة الصحة لضمهم تحت بند التأمين الصحي لفئة غير القادرين.وأكدت مستشارة التضامن أن الخطة التي تحمل اسم "بر الأمان" تستهدف التمكين الاقتصادي للصيادين، بالتعاون مع الثورة السمكية وجمعية صائدي الأسماك، قائلة إن الوزارة تعمل على إعادة الصيادين المنتشرين على مستوى الجمهورية وتجميعهم تحت مظلة 3 جمعيات، لاستثمار جهدهم وبيع حصادهم اليومي بأقل هامش خسارة.ولفتت ميرفت إلى أن منح مراكب جديدة لا يعني بالضرورة الاستغناء عن القديم، لكن أي مركب تصلح للصيانة والإصلاح تتولى الوزارة ذلك، بالإضافة لتوزيع سيارات مبردة؛ لتحسين دخل الصياد، فضلًا عن التواصل مع الجهات المعنية لتدريب الصيادين وتحسين الآليات المستخدمة في عملية الصيد، كل هذا يُدار تحت مظلة صندوق "تحيا مصر".