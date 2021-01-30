وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان عددًا من المشروعات السياحية والخدمية

أجرى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها داخل نطاق مدينة أسوان الجديدة، التي من بينها مشروع الشريط النهرى الذى يعد نقلة حضارية وسياحية، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانًا، بتكلفة استثمارية تصل لنحو مليار و22 مليون جنيه، ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 750 عاملًا وفنيًا ومهندسًا.ويضم المشروع منطقة الفيلات 143 فيلا على مرحلتين، كما يضم مشروع الشريط النهرى أيضًا الممشى السياحى الجارى بطول 1500 متر، بينما يضم المشروع الحديقة النيلية بطول 6 كم، فضلًا عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجارى الترفيهى بمساحة 11.70 فدان، علاوة على أن مشروع الشريط النهرى يضم أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج.ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزير الإسكان على الدعم اللامحدود الذى تقدمه الوزارة لمحافظة أسوان لدفع عجلة العمل بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي ستعود بالنفع على المواطن الأسوانى في القريب العاجل، لافتًا إلى أنه من أبرز المشروعات التي تم التنسيق عليها مشروع الصوت والضوء لكوبرى أسوان الملجم ببانوراما جمالية لمدخل نيل أسوان على غرار كوبرى روض الفرج، بجانب إنشاء مجمعات للمصالح الحكومية والهيئات القضائية والأمنية لتفريغ أسوان القديمة من جميع المبانى، وبالتالي تخفيف الضغظ والتكدس السكانى عن مدينة أسوان القديمة من خلال خلق تجمع عمرانى واجتماعى واقتصادى متكامل يهدف إلى استيعاب 70 ألف نسمة، ويستهدف توفير 16 ألف فرصة عمل بها.