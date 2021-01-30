إيران تفرض حجرا صحيا إلزاميا على القادمين من أوروبا

قال مسئول بقطاع الصحة في إيران، اليوم السبت، إنه سيتعين على القادمين من أوروبا الخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوعين حتى وإن أثبتت الفحوص خلوهم من فيروس كورونا.وقال علي رضا رئيسي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا للتليفزيون الرسمي إن الوافدين من المناطق الأخرى، بما فيها الدول المجاورة، يتعين عليهم إجراء فحوص تثبت خلوهم من المرض قبل الوصول إلى البلاد.ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن رئيسي قول: إن القادمين من أوروبا يجب أن تكون بحوزتهم نتائج فحوص سلبية وستُجرى لهم فحوص أخرى لدى الوصول وسيخضعون لحجر صحي ذاتي، حتى وإن أثبتت الفحوص خلوهم من المرض.وكان القادمون من أوروبا مطالبين فقط من قبل بنتيجة فحص سلبية.وقال رئيسي: إن الإجراءات الجديدة ستسري "من الآن فصاعدا".وعلى صعيد آخر، قال مسئولو الصحة إن لقاح بركات الإيراني أثبت فاعليته في مقاومة سلالة كورونا شديدة العدوى التي ظهرت في بريطانيا.وقال حسن جليلي المسئول عن الفريق الذي ينتج اللقاح المحلي للتليفزيون الرسمي "الاختبارات التي أجريت على بلازما الدم لثلاثة متطوعين لكوفيران بركات حيّدت تماما فيروس كورونا المتحور".ووافقت إيران أيضا على لقاح "سبوتنيك في" الروسي وتعتزم استيراده وتصنيعه.وسجلت إيران أكثر من 1.4 مليون إصابة وما يزيد على 57800 وفاة وفقا للبيانات الرسمية، وشهدت تراجعا في الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.