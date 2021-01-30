ميرال أكشينار تنتقد صمت أردوغان تجاه قطع البث عن معاناة فتاة إيجورية

انتقدت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، صمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه واقعة قطع القنوات التلفزيونية البث عن اجتماع الكتلة الحزبية للخير بالبرلمان، أثناء صعود مواطنة إيجورية للحديث عن قضية الاضطهاد الصيني في تركستان الشرقية.وقالت ميرال أكشينار في لقاء تليفزيوني على قناة «خلق تي في»، اليوم السبت، إن أردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، لا يسمعان صوت فتاة إيغورية، مضيفة: «هذه الابنة مسلمة إيجورية، وعائلتها في المخيمات، حيث يعتدي الصينيون على أقرانها وفقًا لما كشفته لنا».كانت القنوات التلفزيونية التركية قد قطعت البث عن جلسة لكتلة حزب الخير بالبرلمان التركي، بعد صعود الإيجورية نورسيمان جول عبد الرشيد، إلى منصة قاعة النواب للحديث عن قضية الاضطهاد الصيني في تركستان الشرقية.