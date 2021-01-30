«السعيد».. قصة تشيخوف عن الرجل التعيس

كل كتابات تشيخوف تؤكد أنه كان مسيحيًا متدينًا، يرفض المعاصى فى شتى أشكالها وينصح بعدم ارتكابها بشكل غير مباشر، وكأنه قديس.لم يضبط تشيخوف بكتابة قصة بها إيحاءات جنسية كى يجذب القراء كما فعل العديد من الكتاب حول العالم، ففى قصته السعيد أراد تشيخوف أن يقول لنا إن الله هو الذى يقدر وليس الطبيعة التى هى من صنع الله، ردًا على الملاحدة، لكن بشكل مستتر كى لا تكون قصته مباشرة أو وعظية.تبدأ أحداث القصة من إيفان العريس الذى يركب القطار المتجه إلى بطرسبرج هو وعروسه الجميلة، فيقرر أن يتركها قليلًا ليشرب كأسين من الخمر فى عربة المدخنين، ثم يقرر العودة إليها فى العربة رقم 219، لكنه يفاجأ بأنه فى عربة أخرى، فيجد مَن يسلم عليه بحفاوة إنه صديقه القديم بيوتر، الذى يطلب منه أن يجلس بجواره، فيقول إيفان: "أن زوجتى فى عربة أخرى ولا بدّ أن أعود إليها، فينبهه بيوتر أن القطار سريع وأن عليك أن تنتظر حتى يتوقف فى المحطة القادمة خشية أن تسقط بين العربات، استجاب له إيفان وتحدث عن سعادته البالغة بالزواج من عروسه الشقراء وقال: الإنسان هو خالق سعادته، وبيده كل مقاليد حياته.ولما همّ بيوتر أن يقنعه أن الإنسان لا يستطيع أن يخلق سعادته وأن السعادة بيد الله أنكر عليه إيفان ذلك. ولما مر الكمسري قال له إيفان أن زوجتى فى العربة 219 تجلس منفردة وهى امرأة جميلة أخبرها أننى هنا، فقال له الكمسرى: هذا القطار ليس فيه عربة تحمل رقم 219 بل فيه 209، فقال ايفان: وليكن، وبعد أن انصرف الكمسرى قال بيوتر لصديقه ايفان: هل ستذهب إلى موسكو لقضاء شهر العسل؟تعجب إيفان وقال: كيف أذهب إلى موسكو والقطار يتجه إلى الشمال أنا فى طريقى لبطرسبرج، فاستغرب بيوتر وقال: يا صديقى أنت فى القطار المتجه إلى الجنوب، يبدو أنك بعد أن شربت ركبت القطار المجاور وتركت القطار الذى فيه زوجتك، صعق ايفان: "يا لتعاستى زوجتى وحدها إذن هى متجهه إلى الجنوب وأنا متجه إلى الشمال".أراد تشيخوف أن يقول إنك لا تملك السعادة وأن أقدار الله هى التى تحركك، قال تشيخوف كل ذلك دون أن يتحدث كرجل دين.