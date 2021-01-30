رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«السعيد».. قصة تشيخوف عن الرجل التعيس

السبت 30/يناير/2021 - 06:03 م
تشيخوف
تشيخوف
يسرى أبو القاسم
طباعة
كل كتابات تشيخوف تؤكد أنه كان مسيحيًا متدينًا، يرفض المعاصى فى شتى أشكالها وينصح بعدم ارتكابها بشكل غير مباشر، وكأنه قديس.

لم يضبط تشيخوف بكتابة قصة بها إيحاءات جنسية كى يجذب القراء كما فعل العديد من الكتاب حول العالم، ففى قصته السعيد أراد تشيخوف أن يقول لنا إن الله هو الذى يقدر وليس الطبيعة التى هى من صنع الله، ردًا على الملاحدة، لكن بشكل مستتر كى لا تكون قصته مباشرة أو وعظية.

تبدأ أحداث القصة من إيفان العريس الذى يركب القطار المتجه إلى بطرسبرج هو وعروسه الجميلة، فيقرر أن يتركها قليلًا ليشرب كأسين من الخمر فى عربة المدخنين، ثم يقرر العودة إليها فى العربة رقم 219، لكنه يفاجأ بأنه فى عربة أخرى، فيجد مَن يسلم عليه بحفاوة إنه صديقه القديم بيوتر، الذى يطلب منه أن يجلس بجواره، فيقول إيفان: "أن زوجتى فى عربة أخرى ولا بدّ أن أعود إليها، فينبهه بيوتر أن القطار سريع وأن عليك أن تنتظر حتى يتوقف فى المحطة القادمة خشية أن تسقط بين العربات، استجاب له إيفان وتحدث عن سعادته البالغة بالزواج من عروسه الشقراء وقال: الإنسان هو خالق سعادته، وبيده كل مقاليد حياته.

ولما همّ بيوتر أن يقنعه أن الإنسان لا يستطيع أن يخلق سعادته وأن السعادة بيد الله أنكر عليه إيفان ذلك. ولما مر الكمسري قال له إيفان أن زوجتى فى العربة 219 تجلس منفردة وهى امرأة جميلة أخبرها أننى هنا، فقال له الكمسرى: هذا القطار ليس فيه عربة تحمل رقم 219 بل فيه 209، فقال ايفان: وليكن، وبعد أن انصرف الكمسرى قال بيوتر لصديقه ايفان: هل ستذهب إلى موسكو لقضاء شهر العسل؟

تعجب إيفان وقال: كيف أذهب إلى موسكو والقطار يتجه إلى الشمال أنا فى طريقى لبطرسبرج، فاستغرب بيوتر وقال: يا صديقى أنت فى القطار المتجه إلى الجنوب، يبدو أنك بعد أن شربت ركبت القطار المجاور وتركت القطار الذى فيه زوجتك، صعق ايفان: "يا لتعاستى زوجتى وحدها إذن هى متجهه إلى الجنوب وأنا متجه إلى الشمال".

أراد تشيخوف أن يقول إنك لا تملك السعادة وأن أقدار الله هى التى تحركك، قال تشيخوف كل ذلك دون أن يتحدث كرجل دين.

موضوعات متعلقة

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ترشيح حركة «حياة السود مهمة» لنيل جائزة نوبل للسلام

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

أيام زمان

«بسبب الخطيب».. حمدي الكنيسي يكشف كواليس صدامه مع «المايسترو»

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

«السعيد».. قصة تشيخوف عن الرجل التعيس

صفاء عبد المنعم: علاقتي مع الورقة البيضاء قائمة على الصراع والمودة

المهاتما غاندى.. رجل السلام الذى قتله المتطرفون

صبحي شحاتة: المسودة في حد ذاتها عمل فني مستقل