السودان يسجل 49 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٤٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٣ وفيات، فيما تم شفاء ٩١ حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية- في بيان اليوم السبت عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس- أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.ويرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٧ ألفا و٩٣ حالة، بينها ١٨٠١ وفاة، و٢١ ألفا و٢٤٦ شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.