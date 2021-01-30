برلمانية تتقدم بطلب لتشغيل مستشفيات التكامل بالمنوفية

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب إنها تقدمت بطلب لتشغيل مستشفيات التكامل، وعددهم 50 مستشفى موزعين على مستوى مراكز محافظة المنوفية بالكامل كعيادات متخصصة لخدمة أهالى القرى وتخفيف العبء على المستشفيات العامة والمركزية بالمدن.وأكدت النائبة هناء سرور خلال اجتماعها بالدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور عبد الباري العجيزى مدير عام الطب العلاجي، لبحث تنفيذ طلبها أنه تقرر تشكيل لجنة من إدارات الطب العلاجي والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية بالمراكز لبحث الإمكانات المادية والبشرية المتاحة بالمراكز للبدء في تنفيذ العيادات التخصصية العلاجية بمستشفيات التكامل.وأشارت النائبة هناء سرور إلى أن العيادات العلاجية التخصصية ستكون في التخصصات التالية (نساء - أطفال - باطنة - علاج طبيعي- جلدية - أسنان - معامل - أشعة) وسنبدأ بالتخصصات المتاحة لها كوادر بشرية.