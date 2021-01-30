النائب الأول لرئيس المجلس السيادى بالسودان يصل الدوحة

وصل، منذ قليل، الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان إلى الدوحة، اليوم السبت، في زيارة رسمية للبلاد.وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة القطري للشئون الخارجية، وعبدالرحمن بن علي الكبيسي، سفير دولة قطر لدى السودان، وسلوى عوض بشير القائم بالأعمال بسفارة جمهورية السودان.وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسئول سوداني رفيع المستوى، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في الحادي عشر من أبريل 2019.ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام سودانية، تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد وتيرة الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا.