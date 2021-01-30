شيماء أحمد: الكتابة بخط اليد تعني أن تلمس روح ما كُتب عن قرب

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره؟ وغيرها.تقول الكاتبة الشابة شيماء أحمد: لم أفكر من قبل في نشر مسودات ومخطوطات أعمالي ولكن لا مشكلة لدي في ذلك. ومازلت أكتب بخط اليد، حين أكتب بيدي أرى الأفكار وهي تبني رابطا مع القلم والأوراق، ألمس حميمية الكلمات.فالكتابة بخط اليد تشي بالكثير، أحيانا الاندفاع في الكتابة، أو التردد، رعشة اليد حين ترتبك الأفكار، آثار دموعي على الورق تشي بصدق ما كتبت.الكتابة بخط اليد تعني أن تلمس روح ما كُتب عن قرب، بينما الكلمات المطبوعة كمن يشاهد تلك الروح من خلف لوح زجاج؛ لذا لم أتوقف أبدا عن الكتابة المخطوطة، هذا لا يمنع أنني استخدم الوسائط الكتابية الجديدة فقد تأتيني فكرة فيكون الأقرب لي هاتفي لذا أدون عبر الوسائط الكتابيه تلك الأفكار وأحيانا تكون أكثر من كونها فكرة ربما قصة كاملة. لكن تبقى الكتابة بخط اليد هي الأقرب لقلبي.باختفاء المسودات المكتوبة أعتقد أن النقد والأدب خسر هذا الحقل الذي كان سيضيف للمهتمين بالأدبالكتابة بخط اليد تعني إمكانية العودة المسودات للإضافة والتعديل، قد تلغي جزءًا ثم تجدي إنه كان من الممكن أن يبقى مع التعديل، بعكس الوسائط الكتابية ما يلغى لا يمكن العودة له مجددا. لذا الكتابة على الورق فيها هذا الدفء الذي أشعر به داخل جدران بيتي مهما فقدت في هذا البيت ستكوني على يقين أن لا شيء يضيع داخله وستجدي ضالتك في كل الاحوال.