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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الاثنين.. المعاهد الأزهرية تبدأ تسجيل استمارات الثانوية والإعدادية

السبت 30/يناير/2021 - 04:14 م
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
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أعلنت المناطق الأزهرية، البدء في تسجيل استمارات الشهادة الثانوية وشعبة العلوم الإسلامية والشهادة الإعدادية والقراءات، من الاثنين الموافق 1 فبراير المقبل وحتى الأربعاء الموافق 24 من نفس الشهر.

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية، علي تحرير الاستمارات يدويا مع جودة كتابتها بخط واضح وبيانات دقيقة بالنسبة لطلبة الشهادات الثانوية تفيد الإسم باللغة الإنجليزية وسنة الحصول علي الشهادة الإعدادية والرقم القومي ورقم الموبايل الخاص بالطالب والتأكيد علي المذهب واللغة من متابعة رئيس اللجنة وشيخ المعهد. على أن تسلم جميع المعاهد الأزهرية، الاستمارات إلى ديوان عام المنطقة الأزهرية في موعد غايته الأول من مارس المقبل 2021.‎

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