رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان وأمريكا تبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

السبت 30/يناير/2021 - 04:35 م
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، اليوم السبت، العلاقات الثنائية والسلام الأفغاني.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، هنأ «قريشي» «بلينكن» على توليه مهام وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مؤكدا التزام باكستان بإقامة شراكة شاملة مع الولايات المتحدة على أساس تقارب المصالح بشأن مجموعة كاملة من القضايا.

وقال قريشي: إن "السلام في أفغانستان من خلال تسوية سياسية تفاوضية هو أحد أوجه التقارب الأساسية بين البلدين"، مضيفا أنه من الضروري الحد من العنف الذي يؤدي إلى وقف إطلاق النار والعمل على تأمين حل سياسي شامل في أفغانستان.

وأشار إلى أن باكستان قد سهلت عملية السلام الأفغانية، وظلت ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة كشريك للسلام، واتفق الجانبان على مواصلة المشاركة والعمل معا على دفع الأجندة الثنائية للبلدين، وتعزيز المصالح المشتركة في المنطقة وخارجها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ترشيح حركة «حياة السود مهمة» لنيل جائزة نوبل للسلام

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

أيام زمان

«بسبب الخطيب».. حمدي الكنيسي يكشف كواليس صدامه مع «المايسترو»

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

«السعيد».. قصة تشيخوف عن الرجل التعيس

صفاء عبد المنعم: علاقتي مع الورقة البيضاء قائمة على الصراع والمودة

المهاتما غاندى.. رجل السلام الذى قتله المتطرفون

صبحي شحاتة: المسودة في حد ذاتها عمل فني مستقل