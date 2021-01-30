باكستان وأمريكا تبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، اليوم السبت، العلاقات الثنائية والسلام الأفغاني.ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، هنأ «قريشي» «بلينكن» على توليه مهام وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مؤكدا التزام باكستان بإقامة شراكة شاملة مع الولايات المتحدة على أساس تقارب المصالح بشأن مجموعة كاملة من القضايا.وقال قريشي: إن "السلام في أفغانستان من خلال تسوية سياسية تفاوضية هو أحد أوجه التقارب الأساسية بين البلدين"، مضيفا أنه من الضروري الحد من العنف الذي يؤدي إلى وقف إطلاق النار والعمل على تأمين حل سياسي شامل في أفغانستان.وأشار إلى أن باكستان قد سهلت عملية السلام الأفغانية، وظلت ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة كشريك للسلام، واتفق الجانبان على مواصلة المشاركة والعمل معا على دفع الأجندة الثنائية للبلدين، وتعزيز المصالح المشتركة في المنطقة وخارجها.