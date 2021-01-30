رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يرفض تحويل الكنائس إلى مقابر لعمل مزارات دينية

السبت 30/يناير/2021 - 04:33 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
طباعة
رفض قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحويل الكنائس إلى مزارات دينية أو مقابر.

وقال البابا تواضروس الثاني، تعقيبا على خطاب الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الجيزة: إنه ليس من الصواب تحويل الكنيسة أو المزارع أو بيوت الخدمة إلى مقابر، ولا يوجد تقليد كنسي بهذا الأمر، ومن الأفضل أن يدفن الكاهن في مقابر الكهنة التي توفرها المطرانية أو في مقابر الأسرة، ولا ينقل جثمان الكاهن إلا بقرار من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يترأسه قداسة البابا.

وكان قد أرسل الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الجيزة، خطابا إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخصوص طلب إحدى الشخصيات القبطية الشهيرة نقل جثمان كاهن ساهم في إنشاء مزرعة في الطريق الصحراوي لعمل مزار له، الأمر الذي رفضه الأنبا ثيؤدسيوس، وجاء رده بالنفي وأنه لا يوجد تقليد بالكنيسة للقيام بذلك.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

«فوربس»: 6 أسباب تجعل مصر من «أفضل» الوجهة السياحية بعد كورونا

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

السيد نجم: فى النهاية للكتابة عادات تخص الكاتب وحده

منتدى السينما بباريس ينظم ندوة افتراضية حول المشهد الشعرى الشبابى

شيماء أحمد: الكتابة بخط اليد تعني أن تلمس روح ما كُتب عن قرب

أحمد فضل شبلول: المخطوطات الأولى ما هي إلا بروفة للكتابة