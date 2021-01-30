البابا تواضروس يرفض تحويل الكنائس إلى مقابر لعمل مزارات دينية

رفض قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحويل الكنائس إلى مزارات دينية أو مقابر.وقال البابا تواضروس الثاني، تعقيبا على خطاب الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الجيزة: إنه ليس من الصواب تحويل الكنيسة أو المزارع أو بيوت الخدمة إلى مقابر، ولا يوجد تقليد كنسي بهذا الأمر، ومن الأفضل أن يدفن الكاهن في مقابر الكهنة التي توفرها المطرانية أو في مقابر الأسرة، ولا ينقل جثمان الكاهن إلا بقرار من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يترأسه قداسة البابا.وكان قد أرسل الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الجيزة، خطابا إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخصوص طلب إحدى الشخصيات القبطية الشهيرة نقل جثمان كاهن ساهم في إنشاء مزرعة في الطريق الصحراوي لعمل مزار له، الأمر الذي رفضه الأنبا ثيؤدسيوس، وجاء رده بالنفي وأنه لا يوجد تقليد بالكنيسة للقيام بذلك.