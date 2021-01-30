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الثقافة

أحمد فضل شبلول: المخطوطات الأولى ما هي إلا بروفة للكتابة

السبت 30/يناير/2021 - 04:08 م
أحمد فضل شبلول
أحمد فضل شبلول
نضال ممدوح
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قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثلا في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره؟ وغيرها.

وعن الأمر قال الشاعر أحمد فضل شبلول: صراحة لا أوافق على نشر مخطوطاتي الأدبية في صورتها الأولى المتلعثمة غالبا، والتي تحتاج إلى تنقيح وإعادة نظر في اللغة أو الموسيقى إذا كانت قصائد شعر. إن المخطوطات الأولى ما هي إلا بروفة للكتابة، قد تصلح لتسجيل الفكرة وقد تكون غرفا من اللاوعي أو العقل الباطن الذي يحتاج إلى نوع من التوجيه والإصلاح والضبط وإعادة النظر.

لذا لم أكن أوافق على نشر ما كتبه نجيب محفوظ في طفولته أو شبابه تحت عنوان "الأعوام" والتي كان يقلد فيها "الأيام" لطه حسين، وقد اعترف محفوظ أن هذه الأعمال الأولى كانت مجرد تدريب على الكتابة، لذا لم يوافق على نشرها أثناء حياته. لكن أن يأتي ناشر أو كاتب في جريدة ليعيد نشر "الأعوام" فهذا ما لم يكن محفوظ يرضى به لو كان حيًّا. هل كان نجيب محفوظ تنقصه الجرأة على نشر "الأعوام" لو رأى أنها تصلح للنشر أثناء حياته؟.

وعلى الرغم من ذلك فقد قام الناقد وعالم النفس الدكتور مصطفى سويف بدراسة الكثير من مخطوطات وبروفات الشعراء وقدّم من خلالها دراسة مهمة تحت عنوان "الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة"، كما قام آخرون بدرسات أخرى في المسرح والرواية وغيرها من مجالات الإبداع.

وأنا من عاداتي الكتابية أن أقوم بالتنقيح والشطب والإضافة أكثر من مرة على نصوصي، إلى أن أراني راضيا عنها، أو هي راضية عني، فأقوم بإرسالها للنشر.

وقد أفادني كثيرا جهاز الكمبيوتر في الكتابة وحفظ المادة التي أكتبها، تقريبا منذ أوائل التسعينيات، ومع ذلك كنت أعود إلى النص المكتوب بواسطة مفاتيح الكمبيوتر لأقوم بتعديله أو شطب كلمات وإضافة كلمات.
غير أنني حتى الآن لم ألجأ إلى كتابة الشعر بواسطة مفاتيح الكمبيوتر، حيث أكتبه أولا بقلمي الرصاص أو الحبر الجاف، وحين أشعر بالرضا عنه أقوم بكتابته وتخزينه بواسطة الكمبيوتر. على عكس الرواية أو المقالات التي أكتبها مباشرة بواسطة مفاتيح الجهاز، مثلما أنا عليه الآن أثناء كتابة هذه السطور.

أحيانا أعود إلى قصائدي الأولى التي كتبتها منذ أكثر من أربعين عاما بخط اليد، وأحتفظ بها لأقوم بتعديل كلمة أو صورة شعرية أو إيقاع تفعيلة، على الرغم من نشرها في صحف ومجلات بل ودواوين شعرية.
وعموما فالمدارس النقدية الحديثة قادرة على استجلاب قواعد وأسس جديدة تفسر من خلالها النص الأدبي وتجلي معانيه وغوامضه، بعيدا عن مسألة المسودات والبروفات. ومهما يكن من أمر فليس هناك النص الأدبي الذي يرضي طموحات الكاتب مائة في المائة، ولا النص الأدبي الذي يجمع عليه جميع النقاد والمشتغلون بالأدب مائة في المائة، فما دمنا في مجال العلوم الإنسانية فلن يجتمع القوم على رأي واحد، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الجمال.

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