الإمارات الأولى خليجيًا فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2020

كشفت منظمة الشفافية الدولية عن ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020.وشمل تقرير المنظمة الدولية قائمة تضم 180 دولة يتم تصنيفها حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها وفقًا للخبراء وأوساط الأعمال.ويستخدم المؤشر الدولي، مقياسًا من صفر إلى 100 درجة، حيث يكون الصفر الأكثر فسادًا و100 الأكثر نزاهة.وتصدرت الإمارات المركز الأول خليجيًا في مؤشر مدركات الفساد، حيث حصلت على 71 درجة، وجاء ترتيبها في المركز 21 عالميًا، تلتها دولة قطر التي حصلت على 63 درجة واحتلت المركز 30 عالميًا.وجاءت سلطنة عمان في المركز الثالث خليجيًا، حيث حصلت على 54 درجة وجاء ترتيبها في المركز 49 عالميًا، تلتها المملكة العربية السعودية التي حصلت على 53 درجة وحصدت المركز 52 عالميًا.وتقدمت دولة الكويت 7 مراكز مقارنة بعام 2019، حيث حصلت على 42 درجة وجاءت في المركز 78 عالميًا، كما احتلت مملكة البحرين المركز ذاته بعد حصولها على 42 درجة وفقًا لمؤشر المنظمة الدولية.ويصدر هذا المؤشر سنويًا منذ عام 1995 من قبل منظمة الشفافية الدولية ومركزها برلين، ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمدًا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الإشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.