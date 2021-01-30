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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبي تبدأ غدًا التطعيم بلقاح سينوفارم المضاد لكورونا

السبت 30/يناير/2021 - 04:37 م
لقاح سينوفارم
لقاح سينوفارم
وكالات
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قالت دبي، اليوم السبت، إنها ستبدأ التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لمرض كوفيد-19، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مركز السياحة والأعمال بالشرق الأوسط.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان: إن حملة التطعيم ستبدأ غدا الأحد، وستشمل "كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة".

كانت إمارة دبي قد بدأت المرحلة الأولى من حملة التطعيم للوقاية من كوفيد- 19، في ديسمبر، باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا «فايزر وبيونتيك».

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