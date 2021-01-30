دبي تبدأ غدًا التطعيم بلقاح سينوفارم المضاد لكورونا

قالت دبي، اليوم السبت، إنها ستبدأ التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لمرض كوفيد-19، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مركز السياحة والأعمال بالشرق الأوسط.وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان: إن حملة التطعيم ستبدأ غدا الأحد، وستشمل "كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة".كانت إمارة دبي قد بدأت المرحلة الأولى من حملة التطعيم للوقاية من كوفيد- 19، في ديسمبر، باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا «فايزر وبيونتيك».