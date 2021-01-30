طرح برومو فيلم «الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة
السبت 30/يناير/2021 - 04:28 م
حسين الجنديطباعة
طرح المخرج شريف عرفة برومو فيلمه السينمائي الجديد "الإنس والنمس"، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج منذ أسبوعين؛ ليكون جاهزا للعرض خلال الموسم الصيفي المقبل.
وتدور أحداث الفيلم حول موظف حكومي يتعرض للكثير من المشاكل والأزمات بسبب مهنة والده، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع البطل في غرام البطلة حتى يتزوج منها.
فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول ونخبة من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف شرف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.شاهد من هنا
وتدور أحداث الفيلم حول موظف حكومي يتعرض للكثير من المشاكل والأزمات بسبب مهنة والده، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع البطل في غرام البطلة حتى يتزوج منها.
فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول ونخبة من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف شرف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.شاهد من هنا