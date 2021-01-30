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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

شروط استخراج فيش جنائي عبر موقع وزارة الداخلية

السبت 30/يناير/2021 - 04:40 م
الداخلية
الداخلية
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة شروط استخراج فيش جنائي عبر موقع وزارة الداخلية، خلال هذه الفترة، وذلك بالبحث عنه عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، حيث تطلب العديد من الجهات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات الفيش من مواطنيها، لأغراض كثيرة، ويعتبر الفيش هو الذي يوضح الصحيفة الجنائية للفرد.

وخلال الفترة الأخيرة، وفي ظل ما يعاني منه العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي راح ضحيتها الآلاف حول أنحاء العالم، وتسببت في خسائر مالية كبيرة لدى الدول، أتاحت وزارة الداخلية، منعا للكتدس والازحام، استخراج الفيش عن طريق الإنترنت، وفقا لشروط وضوابط حددتها، للمحافظة على سلامة وأرواح المواطنين، وذلك على بوابة وزارة الداخلية، والتطبيق الذي اطلقته للهواتف الأندرويد.

شروط استخراج فيش جنائي عبر موقع وزارة الداخلية

وتخفيفا على المواطنين الأعباء المالية، قامت وزارة الداخلية بتوفير خدمات إلكترونية عديدة، في ظل الأحداث الراهنة، حيث أتاحت للمواطن الدخول عبر منصتها الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، للحصول على فيش إلكتروني، وهو جالس في المنزل بدون تكلفة، وجاءت الرابط كالتالي: https://moi.gov.eg.

وحددت الوزارة عدة شروط لاستخراج الفيش الجنائي، وتتضمن: أن يكون الفرد قد قام باستخراج صحيفة جنائية قبل ذلك من مراكز الشرطة أو الأقسام، أو أن يكون قد استخرج بطاقة إلكترونية قبل ذلك وتم أخذ بصماته من قبل في تلك المرة.

خطوات استخراج فيش جنائي عبر موقع وزارة الداخلية

هناك عدة خطوات ينبغي ضرورة أن يتبعها المواطن حتى يتمكن من استخراج الفيش في أسرع وقت وبدون أخطاء ترهقه، ويضطر ينتظر بعدها بفترات، وهي: 

-الدخول عبر موقع الوزارة من الرابط السابق ذكره.

-إنشاء حساب عبر الموقع وبكلمة مرور خاصة بالمواطن.

-الضغط على خانة الأدلة الجنائية عبر الموقع والتي تكون ظاهرة في الصفحة الرئيسية مباشرة وأمام المواطن يستطيع رؤيتها بسهولة.

-ويقوم المواطن بعد ذلك باختيار حالة الصحيفة الجنائية المميكنة.

-ويقوم بإدخال كافة المعلومات المتعلقة به من الأسم والسن والوظيفة وتاريخ الميلاد والمحافظة والعنوان الذي من المفترض أن يستلم عليه الفيش، إضافة إلى الجهة التي يريد الفيش إليها، ثم اختيار طريقة الدفع وهي إلكترونيا.

-وأخيرًا ينتظر المواطن خلال يومين لاستلام الفيش.

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