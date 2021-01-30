رزان مغربي تحاور عمرو الليثي في «واحد من الناس»

تحاور الفنانة رزان مغربي لأول مرة الإعلامي عمرو الليثي على كرسي الضيف في الجزء الثاني من حلقة "واحد من الناس" الليلة، حيث عرضت الحلقة الأولى لاستضافتها مساء غد الجمعة.تحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية وأسرار طفولتها وحبها الأول.كما تتطرق إلى حكايتها مع شاكيرا، ومن هو النجم الذي ندمت على لقائه والمفاجأة رزان مغربي تدير الحوار مع الدكتور عمرو الليثي.وتقوم بالغناء ويصاحبها الإعلامي عمرو الليثي بالعزف على الأورج، كما تقدم باقة من أجمل المشاهد الكوميدية.تذاع الحلقة على شاشة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساء.