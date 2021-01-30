صيانة كبائن الكهرباء المتضررة من حريق التوفيقية (فيديو)

شهدت منطقة سوق التوفيقية بوسط البلد، صباح أمس الجمعة، نشوب حريق هائل بعدد من العقارات والمحلات التجارية تسبب في العديد من الخسائر المادية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بعدما دفعت بأكثر من 10 سيارات إطفاء واستمرت ازالة آثار الحريق حتى عصر أمس.وتوجه اليوم مسئولو الصيانة لمكان الحريق لإصلاح الأعطال الناجمة عنه، حسب توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بعد انتهاء أفراد المعمل الجنائي من معاينة المكان والوقوف على أسباب الحريق.ورصدت عدسة "الدستور" قيام عمال الصيانة بتركيب كبائن الكهرباء بدلا من الكبائن المتفحمة بجوار المباني التي نشب بها الحريق، كذلك معاينة اللجنة الهندسية التي شكلتها محافظة القاهرة لفحص العقارات التى طالها السنة اللهب ومدى تأثرها من الحريق.وعلى الجانب الآخر عادت الحياة لطبيعتها في الشوارع والمحلات المجاورة لمنطقة الحريق وعادت حركة البيع والشراء بسوق التوفيقية بكل المحلات وفرش الباعة الجائلين عدا المحلات المتأثرة بالحريق والتي بدأ إجراء عمليات الإصلاح والصيانة بها اليوم.واندلع الحريق بالعقار رقم ١٦ والعقار رقم ١٤، وهو عقار تحت الإنشاء، ثم امتد الحريق إلى العقار المقابل رقم ١٠وتفحم معظم محلاته.