مصرع سائق صدمته سيارة في السلام

اصطدمت سيارة بشخص أسفرت عن وفاته فى الحال بسبب السرعة الزائدة بمدينة السلام.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المجنى عليه يعمل سائقًا بإحدى الشركات، وصدمته سيارة مسرعة، أسفرت عن وفاته فى الحال.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد باصطدام سيارة بشخص أسفرت عن وفاته في الحال، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.