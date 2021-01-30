طرح البرومو الدعائي الأول لفيلم «النمس والإنس»
السبت 30/يناير/2021 - 04:27 م
دعاء عبد المقصودطباعة
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدي البرومو الدعائي الأول للفيلم استعدادا لطرحه بدرو العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء المخرج شريف عرفة من كافة اعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول شخصية العفريت عمرو عبدالجليل الذي يطارد بطل العمل محمد هنيدي طوال الوقت، وهو ما يسبب له حالة من الهلع الكوميدي والمعتمدة على المواقف بينهما.
فيلم «النمس والإنس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة. اضغط
وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول شخصية العفريت عمرو عبدالجليل الذي يطارد بطل العمل محمد هنيدي طوال الوقت، وهو ما يسبب له حالة من الهلع الكوميدي والمعتمدة على المواقف بينهما.
فيلم «النمس والإنس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة. اضغط