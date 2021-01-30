محافظ سوهاج: إسناد تطوير مستشفى دار السلام للإنتاج الحربى

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إسناد وزارة الصحة والسكان الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى دار السلام المركزي إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بالمشروع بقيمة إجمالية بلغت 361 مليونا و981 ألف جنيه.وأكد الفقي، في بيان، حرص جميع أجهزة الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن استكمال المشروعات التنموية والخدمية، والانتهاء من المشروعات المتعثرة ووضع الحلول العاجلة لإنجازها، وخاصة مشروعات المنظومة الصحية.