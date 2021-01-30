الغضبان يستعرض «إنجازات بورسعيد» مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وضم عدد من أعضاء مجلس النواب هم أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، وإيمان الألفي، عضو لجنة الإدارة المحلية، ومارسيل سمير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائب نادر مصطفى، لجنة الثقافة والإعلام، ومن مجلس الشيوخ النواب محمد يحي عزمي، محمود فيصل، أكمل نجاتي، عمرو عزت، راجية سعد، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد.وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد خريطة المشروعات التنموية والخدمية التى استهدفتها الدولة المصرية فى كل المجالات وكيفية تنفيذها خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر، مشيدا بدور الشباب فى كافة الإنجازات التى شهدتها المحافظة، إذ مثلوا النسبة الأكبر فى المشاركة والبناء والقيادة لهذه المشروعات العملاقة.وتطرق المحافظ خلال اللقاء للحديث عن المشروعات العملاقة التى شهدتها الدولة لأول مرة على أرض بورسعيد والتحدى والصعوبات التى تم الانتصار عليها لتحقيق حياة أفضل للمواطن، مشيرا إلى أن مشروعات التأمين الصحى الشامل ومشروع التحول الرقمى واللذين يعتبران طفرة فى مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الأعباء عنهم، كما تناول الإنجاز الصناعى الذى حققته بورسعيد بأيدى أبناء المحافظة وإقامة كيانات صناعية عملاقة أصبحت داعم أساسى للاقتصاد وساهم فى توفير العملة الصعبة وفتح مجالات مختلفة للعمل، فأصبحت بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية، كما لفت المحافظ للتنمية والتطور الذى حققته المحافظة فى مجال السياحة والتعليم وإنشاء مجمعات خدمية حضارية على أعلى مستوى والقضاء على العشوائية ورفع كفاءة منظومة الطرق وغيرها من المشروعات التى ساهمت فى جعل بورسعيد من أفضل المحافظات فى الوطن العربى.ومن جهته، قال أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن ما شهدته مدينة بورسعيد ما هى إلا إنجازات حقيقية على أرض الواقع تمس المواطن فى المقام الأول وتحقق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية التى انطلقت من محافظة بورسعيد، لافتا لضرورة الوعى بالإنجازات التى تمت ببورسعيد فى مختلف المجالات، سواء الصحة أو الصناعة أو السياحة أو التحول الرقمى والتطور الإداري وغيرها.ووجه أعضاء الوفد والسياسيون الشكر للمحافظ على الجهود الكبيرة والعمل المتواصل للارتقاء بسبل الحياة وتحقيق تنمية حقيقية على أرض بورسعيد، كما شهد اللقاء مناقشة برنامج مصر تنطلق وأهداف التنمية المستدامة 2030.