صبحي شحاتة: المسودة في حد ذاتها عمل فني مستقل

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره؟ وغيرها.وفي هذا الصدد قال الكاتب صبحي شحاتة: الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات. ثمة كتاب غربيين وعربا نشروا روايات علي هذا الغرار أي نشروا المسودة بجوار المتن في كتاب واحد، رافضين بذلك مركزية المتن.بالنسبة لي لا يوجد ثمة مسودة، ذلك أنني لا أصدق بوجود العمل الفني المكتمل، فكل عمل فني هو مسودة، أي يمكن الأضافة إليه بلا نهاية، أو انقطاع، ذلك أن نهاية العمل، هي نوع من التوقف لا أكثر، ذلك أن العمل الفني اقتطاع من صيروة وجود ممتد قبله، وبعده.. وهذا يعني أن المسودة ليست ناقصة ولا كاملة، حتي بمقارنتها بالعمل، المسمي مكتملا، ذلك أنها في حد ذاتها عملا فنيا، مستقلا تمام الاستقلال..إن مفهوم المسودة كان مرتبطا في الذائقة الكلاسيكية بثنائية الهامش والمتن، والكلاسيكية كانت تعتمد علي التعبير عن فكرة مسبقة قبل الكتابة، تقوم الكتابة بمحاكاتها، كما قال هيجل: إن الفن هو التمثل المحسوس للفكرة"، فثمة فكرة تتخذ من الشكل الفني أيا ما كان: رواية، قصيدة، قصة، سيمفونية، لوحة ألخ شكلا لظهورها، ومن ثم كانت تكمن قيمة العمل الفني في شكله، الذي هو تعبير عن الفكرة، ومن ثم أيضا كانت مهارة الكاتب وعبقريته تكمن في كيفية إبداع شكل جديد للفكرة المسبقة، أو القضية الاجتماعية او النفسية المسبقة الخ، وثمة عبارة كانت شائعة تدل علي هيمنة الشكل التعبيري هذا هي: إنه ليس المهم ما تقوله، وإنما كيف تقوله.والآن لم يعد ثمة فارق بين الشكل والمضمون الفكرة، ذلك أن الفكرة في العمل الأدبي هي الشكل ظاهرا، أي هي التي تطرح طريقة تشكلها وظهورها، ولا فكرة خارج، أو وراء شكلها، انتهت الثنائية إذن في الفن، والفكر عموما، وانتهت مركزية المتن والهامش أيضا، كما هو معروف في فكر ما بعد الحداثة الذي نعيشه الآن كلنا..تابع شحاتة: الآن أكتب مباشرة علي الكومبيوتر٬ وإن كنت قد كتبت رواية الضحك عام 2006 بالكتابة باليد علي الأوراق وكذلك فعلت مع رواية" واللعب" و"الظلال".. ثم بعدما اشتريت الكومبيوتر كتبت عليه مباشرة بقية رواياتي وقد بلغ عددهم حتي الآن 11 رواية.. نشر منهم أربعة فحسب، وبانتظار نشر الباقينوحول ما خسره الأدب والنقد بالتحول للوسائط الحديثة في الكتابة٬ حيث كان يمكن للكاتب نفسه الرجوع للمسودات المكتوبة بخط اليد ويشتغل عليها لكن الآن بعد ما يحذف فقرة يكون مستحيل الرجوع لها فهل هذا يعد سلبيا أم إيجابيا علي العملية الإبداعية الكتابية٬ أكد شحاتة: لا، لم يخسرالنقد والأدب هذا الحقل، وإنما تجاوزه، وذلك ببساطة لأن الكاتب في كل حالات كتابته، ليس مهيمنا بالكامل علي عملية الكتابة، كما كان يتصور المنظور الكلاسيكي، وإنما يتدخل لاوعي الكاتب مع وعيه، مما يجعل الكتابة هي التي تتحكم في الكاتب وليس العكس، ذلك أن الكاتب المؤلف أثناء الكتابة غيره قبلها وبعدها، أي تصير ذاته أثناء الكتابة ذات نصية، مرتبطة بالنص، ويشكلها النص أثناء الكتابة، وهذا ما عرف: بموت المؤلف، والمقصود بالأخير: نهاية مركزية الكاتب وهيمنته علي الكتابة، ونهاية التعبير والتمثيل والانعكاس كوظائف للعملية الابداعية؛ ومن ثم، لم يعد العمل الفني يتأسس علي شيء قبله أو بعده، وإنما يتأسس علي نفسه، مستخدما في ذلك الكاتب والعالم كله لصالحه، وكما يريد هو، ذلك أن العمل الفني بات ينظر إليه بوصفه كائن حي، حر، ومستقل عن كاتبه، قبل وأثناء وبعد كتابته، وليس هو شيئا، أو مجرد موضوع تعبير.بما أننا وصلنا في حديثنا إلي أنه لا يوجد فرق بين العمل والمسودة، من حيث فنيتهما واستقلالهما، لابد لنا من فهم الحذف والإضافة ليس بوصفهما تعبيران عن تصور قبلهما، وإنما هما طريقة تفاعل النص أثناء الكتابة، فالكاتب صار داخل النص وليس خارجه، أي يقوم بتدوين ما يمليه عليه النص فحسب، شاعرا بالامتزاج التام والتوحد مع النص أثناء الكتابة، فلا يُعرف من الذي يكتب، ومن الذي يؤلف، الكاتب أم النص.. فالكاتب صار وظيفة داخل النص، والنص هو من يكسبه هويته ككاتب، وكلما كان الكاتب واعيا بهذا الوجود المستقل للنص، استطاع أن يكون كاتبا جيدا يسمح بظهور النص بحرية واستقلال.. فلا يوجد ابداع قبل الكتابة، أو بعدها، وإنما اثنائها فقط.