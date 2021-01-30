في عيد الأنبا أنطونيوس.. المكرسون علمانيو الصحراء ورهبان الدنيا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى عيد القديس أنطونيوس الكبير، مؤسس الحياة الرهبانية، والشهير بلقب "أبو الرهبان".ولعل الكثير من المصريين يحتار بين الرهبان والمكرسين، الأمر الذي دفع البابا تواضروس الثاني، في 2016 لاعتماد لائحة تخص المكسرين، وهم طائفة اجتماعية لا يعرفها عدد كبير من المصريين، عالم لم يخترقه الكثير ولم يسمع به البعض، فالمعروف عن الكنيسة العالمية والمصرية خصيصًا، أنها تنقسم لعالم المتزوجين وهم العامة وينضم اليهم الكهنة، فهم الذين يتزوجون ويحييون في المدن وينجبون الأطفال كسنة الطبيعة، وعالم الرهبان وهم الذين أثروا اعتزال الدنيا وسكن الصحراء في مغائر وقلالي بالأديرة ومعروون بارتداء اللباس الأسود سواء كانوا راجلًا أم نساءً.بينما المتبتلين او المكرسين هم مجموعة تكونت من بعض الشباب أو الشابات الذين رغبوا التفرغ لخدمة الكنيسة والمسيح ولكن في الدنيا دون اعتزالها، أي أنهم لا يتزوجون ولكنهم يتفرغون تمامًا لخدمة الكنيسة.ويبدئ الأمر بتقدم الشاب أو الشابة الراغبين في التكريس لأي أسقف طالبين في الخدمة معه، ومساعدته في تدبير شؤون المسؤولية الواقعة تحت يديه، ليقم الأسقف باختبارهم فترة ثم الموافقة على رغبتهم واجراء طقوس التكريس عليهم ليصبحون نذراء بعدها الى الابد.وتحصل المكرسة على لقب تاسوني وهي كلمة قبطية تعني اختي وترتدي المكرسات الزي الرمادي، ويعتبر اشهر الاساقفة اللذين ساهموا في تكريس الفتيات الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة حيث يقيم المكرسات في ايبارشية شبرا الخيمة بكنيسة مارجرجس البلد وهي مقر الأسقف، والأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة ويقيم المكرسات بدير الأنبا برسوم بمنطقة المعصرة، وأيضًا الأنبا موسى أسقف الشباب ويقيم المكرسات مبنى اسقفية الشباب الملاصق لدير الملاك البحري بالعباسية، ويعمل المكرسات في عدة مجالات مثل التطريز وعمل الملابس الكهنوتية ويحصلون على اجر نظير عملهن مما يساعدهن على العيش من خلال اجورهن.بينما يحصل المكرس على رتبة الشماسية، ولقب باصون وهي كلمة قبطية تعني اخي، ويعتبر اشهر من ساهم في تكريس الفتيان هو الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس حيث يقيم المكرسين في الكنسة المرقسية الكبرى بمنطقة الأزبكية، ويرتدي أغلب المكرسين الزي الأسود دون عمامة ودون ان يلتحي، ويعمل اغلب المكرسين في الشؤون الادارية للأسقفية واجراءات الأوراق الحكومية وغيرها من الأمور الإدارية التي يحتاجها الأسقف، ويحصل المكرس على اجر نظير عمله يتعايش منه، ويتصدق على الفقراء.كما توكل الكنيسة للمكرسين مهمة الوعظ والترنيم اي تلقين الشعب تعاليم المسيح والانجيل وكذلك الألحان الكنسية والتراتيل المسيحية، وعلى الرغم من ان المكرسين يعيشون في الدنيا بين الشعب الا انهم يتميزون بالزهد فهم اشبه بالرهبان في مبدأ الفقر الاختياري، بمعنى انهم تركوا اعمالهم ومنازلهم ومفاتن الدنيا التي لم يفارقوها، وفضلوا الزهد في المأكل والمشرب والملبس والمسكن.المهمة الأساسية للمكرس او المكرسة هي مساعدة المطران او الاسقف في تدبير شؤون منطقته، وبناء عليه فإن الاسقف هو من يضع شروط قبول الشاب او الشابة في مجال التكريس، ولكن الشروط الاعم والاغلب واليت يفضلها معظم الاساقفة اولا شهادة الكنيسة التابع لها بحسن الخلق والسير والسلوك واصدار شهادة من الكاهن المتابع لحالته تفيد وصوله الى قدر عالي من الروحانيات التي تؤهله للعمل في الكنيسة، بالإضافة الى التعليم حيث يفضل الاساقفة المكرس المتعلم لاسيما الحاصل على مؤهل عالي ويفضل ان كان حاصلًا على درجة البكالريوس في العلوم الدينية، وكلما كان المركس متفوقًا دراسيًا كلما كانت له الافضلية، بالاضافة الى حسن الخلق والطباع.من المقرر أن توحد اللائحة الجديدة شروط اختيار المكرسين في الكنيسة المصرية ككل، ويحيط بالبطريرك مجموعة من المكرسين الذي يعاونوه في الخدمة، وهناك بعض من الشمامسة الذين بدؤوا الخدمة معه منذ ان كان اسقفًا مساعدًا للانبا باخوميوس في منطقة البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية الغربية.يعيش المكرسين في مجموعات ولايوجد مجال للتوحد كما الحال لدى الرهبان، وعلى الرغم من وجودهم في حزام سكني واحد إلا أن لكل منهم غرفته الخاصة وقانونه الروحي والكنسي الذي يواظب عليه، ويظل المكرس على تلك الحالة الى ان توافيه المنية حيث يترأس الصلاة على جثمانه الأسقف الذي كان يخدم معه بشكل شخصي.