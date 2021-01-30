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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ننشر الجدول الزمني للمقابلات الشخصية للمتقدمين لأعمال امتحانات الثانوية

السبت 30/يناير/2021 - 03:44 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت الإدارة العامة للامتحانات بديوان وزارة التربية والتعليم، البرنامج الزمني لعقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وشددت أن يتم إخطار الإدارات التعليمية بهذا الجدول، علما بأنه سيتم البدء به من يوم الأحد 7 فبراير المقبل.

وجاء الجدول كالتالي:

الأحد 7 فبراير (العمرانية والصف واطفيح والدقي)

الاثنين 8 فبراير (العجوزة والشيخ زايد والوراق واوبو النمرس)

الثلاثاء 9 فبراير (شمال الجيزة والبدرشين واوسيم وبولاق الدكرور)

الأربعاء 10 فبراير (الهرم والعياط واكتوبر ومنشأة القناطر)

الخميس 11فبراير (الحوامدية وكرداسة وجنوب الجيزة وديوان م).

وشددت الإدارة العامة للامتحانات أنه في حالة تخلف المرشحين عن الحضور سيتم إحالتهم للتحقيق بمعرفة الوزارة.

مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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