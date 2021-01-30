استئناف رحلات الصيد بكفرالشيخ بعد استقرار حالة الطقس

استأنفت محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، رحلات الصيد في مياه البحر المتوسط بعد استقرار حالة الطقس، حيث انطلق 127 مركبًا من ميناء البرلس بعد تزويدها بالوقود اللازم والاطمئنان على حالتها الفنية، كما انتظمت حركة الصيد والسروح ببحيرة البرلس وقرى مركز مطوبس.وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ اليوم، برئاسة المهندس نصر عبد الهادي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إخطارًا من مدير ميناء الصيد البحرى بمركز البرلس بانتظام حركة الملاحة بالميناء وسط تحسن نسبي في الأحوال الجوية.