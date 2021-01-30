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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

7 دورات بوحدة التدريب المتنقلة بقرى مبادرة «حياة كريمة» في المنيا

السبت 30/يناير/2021 - 03:40 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة في المنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية القوى العاملة نفذت خلال الستة أشهر الماضية 7 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 70 متدربًا في القرى الأكثر احتياجا وقري مبادرة حياة كريمة، ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية، مؤكدًا على استمرار تلك الوحدات المتنقلة للتدريب وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة لتدريب الشباب على المهن المختلفة.

أوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوي العاملة، أنه تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بـ 4 مجالات هي (التدريب المهني ـ قياس مستوى المهارة ـ رخصة مزاولة الحرفة ـ التدرج المهني)، وذلك ضمن خطة المديرية خلال الفترة من أول يوليو وحتى آخر ديسمبر من العام الماضي 2020 بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة في نطاق المحافظة.

وأضاف أنه تم تنفيذ 15 دورة تدريبية في مجال التدريب المهني بإجمالي 225 متدربًا، وذلك تفعيلا ً لدور مراكز التدريب المهني في نشر ثقافة التدريب وإعلام راغبي العمل بضرورة التدريب المهني من أجل التشغيل، مشيرا ً إلى أن الدورات يقدمها مدربين متخصصين، وتتضمن عددا من المهن والحرف منها كهرباء التوصيلات، والتفصيل وغيرها فضلا ً عن استخراج 3603 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة وفى مجال التدرج المهني استفاد نحو 25 من برامج التدرج المهني.

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