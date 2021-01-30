«تأمين صحي الشرقية»: إنشاء لجان للقلب بفاقوس والعاشر من رمضان

أعلن الدكتور جمال سلامة، مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية، عن موافقة اللجان المختصة بالهيئة على تشغيل لجان للقلب بفاقوس والعاشر من رمضان.وترأس سلامة اجتماع المجلس التنفيذى لفرع الشرقية عن شهر يناير، بحضور مديرى الإدارات الداخلية بالفرع، ومديرى المناطق (الزقازيق، العاشر من رمضان، فاقوس، أبوكبير)، ومديرو مستشفيات (المبرة بالزقازيق - العاشر من رمضان)، لمناقشة موافقة السلطة المختصة برئاسة الهيئة على إنشاء لجنتين للقلب بفاقوس والعاشر من رمضان، والتنبيه على المختصين بالإدارات المدرسية بتسليم جميع كروت الطلاب لأصحابها والتنبيه عليهم باستكمال الإجراءات لسرعة تحويلهم إلى عيادات الربط لاستكمال الأبحاث وصرف العلاج، كما تم التنبيه على جميع الوحدات عدم إرسال أي فترات جديدة خلال العام، وعلى جميع الوحدات إعداد الخطة للعام المالي القادم، على أن تكون مقسمة إلى جزئين (السابقة كما هي، وأي إضافة جديدة في خطة منفصلة).وتم التنبيه أيضا على جميع وحدات الفرع بسرعة الانتهاء من الإبلاغ عن الرواكد والكهنة الموجودة بالوحدات وإبلاغ إداراتي التموين الطبي والإدارة المالية بالفرع، والالتزام بتعليمات إدارة اللجان الطبية فيما يخص الإجازات الخاصة بمرضى كورونا والعاملين بالقطاع الصحى طبقا لما ورد فى هذا الشأن.