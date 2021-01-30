قبل وصول أولى دفعاته.. أبرز المعلومات عن لقاح «أسترازينيكا»

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن وصول أولى دفعات لقاح «أسترازينيكا- أوكسفورد» المضاد لفيروس كورونا غدًا الأحد.وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير كميات من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا في إطار حرصها على توفير أكبر كمية من لقاحات كورونا للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.وفي السياق ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنه.- تعتبر تكلفته منخفضة وثمنه حوالي 2.50 يورو، للجرعة الواحدة، أي حوالي نحو 50 جنيهًا.- يتميز اللقاح بسهولة الحفظ.- تخزن جرعاته في حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية، وهي درجة حرارة البرادات العادية، مما يجعله عمليًا أكثر مقارنة بلقاحي فايزر-بيونتيك وموديرنا، اللذين يتطلب تخزينهما درجات حرارة متدنية تصل إلى 70 درجة تحت الصفر بالنسبة لفايزر و20 تحت الصفر لموديرنا.- قامت مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد.- هو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح "فايزر - بيونتيك" الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من ديسمبر.- أول لقاح صادقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح أسترازينيكا "آمن".- التأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة.