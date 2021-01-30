رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قبل وصول أولى دفعاته.. أبرز المعلومات عن لقاح «أسترازينيكا»

السبت 30/يناير/2021 - 08:37 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
ريم محمود
طباعة
أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن وصول أولى دفعات لقاح «أسترازينيكا- أوكسفورد» المضاد لفيروس كورونا غدًا الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير كميات من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا في إطار حرصها على توفير أكبر كمية من لقاحات كورونا للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

وفي السياق ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنه.

- تعتبر تكلفته منخفضة وثمنه حوالي 2.50 يورو، للجرعة الواحدة، أي حوالي نحو 50 جنيهًا.
- يتميز اللقاح بسهولة الحفظ.
- تخزن جرعاته في حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية، وهي درجة حرارة البرادات العادية، مما يجعله عمليًا أكثر مقارنة بلقاحي فايزر-بيونتيك وموديرنا، اللذين يتطلب تخزينهما درجات حرارة متدنية تصل إلى 70 درجة تحت الصفر بالنسبة لفايزر و20 تحت الصفر لموديرنا.
- قامت مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
- هو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح "فايزر - بيونتيك" الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من ديسمبر.
- أول لقاح صادقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح أسترازينيكا "آمن".
- التأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة.

موضوعات متعلقة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

التحالف العربى يحبط استهداف السعودية بطائرة مفخخة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

الصور

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

فتيات منتخب السويس يفزن على السكة الحديد 5 - 0 (صور)

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

التحالف العربى يحبط استهداف السعودية بطائرة مفخخة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تاريخ شم النسيم 2021| كل ما تريد معرفته عن الموعد والاحتفالات

ترشيح حركة «حياة السود مهمة» لنيل جائزة نوبل للسلام

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

أيام زمان

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

«يطلبون مننا أن نصنع المعجزات».. حكاية هند رستم فى «بنات الليل»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

200 عمل لـ39 فنانًا.. افتتاح معرض «مبدعون خالدون» بجاليري ضي

خُلقت للكتابة.. لماذا استأجر خيري شلبي «حوش» في مقابر الشافعي؟

خصومات ونوادر.. كل ما تريد معرفته عن معرض «مجانين كتب»

رامى رأفت: نحن بحاجة لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بالكيان الصهيونى (حوار)