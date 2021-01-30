بعد دعمها من الأمم المتحدة.. القصة الكاملة لتوزيع لقاحات كورونا

توفير اللقاح للمصريين



مراكز توزيع اللقاحات



خطة التطعيم



وتناولت الأطقم الطبية الجرعة الأولى وخلال 21 يوم سيتناولون الجرعة الثانية.



فئات ممنوعة من تلقي اللقاح



بدأت دول العالم منذ ديسمبر الماضي وضع خطة لتوزيع لقاحات كورونا حسب الكميات التي استطاعت هذه الدول توفيرها وحسب احتياجات الفئات المختلفة من المواطنين له.وبدأت مصر منذ أسبوع حقن الفئات التي أعطت لها أولوية التلقيح باللقاح الذي حصلت عليه من الصين في ديسمبر الماضي، بعد موافقة الجهات المختصة في مصر عليه."الدستور" مع إعلان الأمم المتحدة خطة مصر لتوزيع لقاحات كورونا ووصفتها بالأكبر بين الدول العربية عرضت القصة الكاملة للخطة التي أعلنت عنها مصر.منذ أبريل الماضي عكفت مراكز الأبحاث في الكثير من الدول على تصنيع لقاح قادر على مواجهة فيروس كورونا الذي انتشر في العالم وتسبب في وفاة ما يقرب من مليوني شخص حتى الآن، وإصابة 90 مليون آخرين، وحصلت بعض اللقاحات على الموافقة الطارئة من منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ، وبالفعل بدأت بعض الدول في شراءه لحقن مواطنيها به.ووصلت مصر في ديسمبر 50 ألف جرعة كأول شحنة من اللقاح على أن تصل الأخرى تباعًا، وخضع اللقاح بعد وصوله مصر لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليته، بنسبة 86 %، ونجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.ولا تعتمد مصر على اللقاح الصيني فقط، إنما اتفقت مع عدة شركات منتجة لأنواع أخرى من اللقاحات على توفيرها للمصريين، منها.وخصّصت مصر أكثر من 36 مركزًا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين، وفي مقدمتهم الفئات الأولى بالتطعيم، وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.حددت مصر 5 فئات سيتم تطعيمها تدريجيا بلقاح كورونا وهم "الطواقم الطبية فى العزل، ثم الفرز، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، الأشخاص العاديين".خلال الأسبوع الماضي، وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قررت مصر البدء بتطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل باللقاح وتم حتى الآن تطعيم 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ب 22 مستشفى عزل وحميات بعدد من محافظات الجمهورية، على أن يعقبها مستشفيات الحميات والصدر بواقع 380 مستشفى بالجمهورية، تتولى عمليات الفرز الخاص بالكشف عن مصابي كورونا.وطالبت وزيرة الصحة كبار السن بالتحرك للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح، مضيفة: "كل من هو فوق 65 سنة عليه التوجه لأقرب مستشفى حكومي للتسجيل للحصول على اللقاح، وسيمول صندوق تحيا مصر صفقات شراء اللقاحات. خلال أيام سيتم تسجيل لقاح صيني وروسي وبريطاني".وقالت وزارة الصحة إنها ستوفر اللقاح لكل من هم فوق الـ18 عامًا، ومنع تناوله للأطفال دون هذا السن، وكانت منظمة الصحة العالمية حددت 4 فئات ممنوعين من تلقي اللقاح وأولهم الأطفال والسيدات الحوامل ومرضى الحساسية وأصحاب مرضى الجهاز المناعي.