حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن حسام غالي، نجم الأهلي السابق وعضو مجلس النواب الحالي، عن تعافيه من فيروس كورونا.ونشر حسام غالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، اليوم السبت، نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها، حيث كتب: «الحمد لله سلبي»، ليعلن شفاءه من فيروس كورونا.ونشر غالي نتيجة المسحة التي خضع لها مؤخرًا للوقوف على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.وكان نجم الأهلي السابق قد أصيب منذ أيام بفيروس كورونا، ليخضع لإجراءات العزل المنزلي وفقًا للبروتوكول المعلن من قبل وزارة الصحة لتجنب انتشار فيروس كورونا.