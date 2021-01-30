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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السبت 30/يناير/2021 - 03:49 م
الخارجية
الخارجية
مروة عنبر
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أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن القاهرة أعلنت عن رفضها عملية ملء السد.

وأعربت مصر عن تمسكها بعقد اتفاق ملزم لكل الأطراف يضمن حقوق مصر المائية، مع رفضها بشكل قاطع عمليات ملء سد النهضة مجددًا قبل الوصول لاتفاق، وأشارت المصادر - بحسب العربية- إلى أن مصر ترفض نهائياً الرد حاليا على اتهامات إثيوبيا لها بتعطيل مفاوضات سد النهضة.

وكانت السودان رفض الاستمرار في المفاوضات، في حال إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة وتهديد سلامة مواطنيها الذين يعتمدون على مياه النيل الأزرق.

من جانبه، اتهم وزير الري في إثيوبيا، اليوم السبت، مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة، ونفى التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل بين الدول الثلاث.

وأشار وزير الري إلى انسحاب السودان ومصر من المفاوضات سابقًا.

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