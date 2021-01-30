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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

هل يجوز للمرأة الخروج من المنزل دون إذن زوجها؟.. على جمعة يجيب

السبت 30/يناير/2021 - 04:15 م
علي جمعة
علي جمعة
شيماء دهب
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يتساءل العديد من الزوجات حول حدود العلاقة بينها وبين الزوج، خاصة فيما يخص الاستئذان عند الخروج من المنزل، وذلك عبر بوابة دار الإفتاء المصرية، وفيما يلي الرد على هذا التساؤل.

رد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، بشأن الأمر بقوله: "لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد".

وتابع: "يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ) رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب- وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه".

وأضاف: "وعلى الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها".

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